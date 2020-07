Konzert : Le Concert Lorrain in Saarbrücken

Das Ensemble „Le Concert Lorrain“ präsentiert kommende Woche Werke von Mozart, Bach und Haydn. Foto: Orchester/Benjamin de Diesbach

Saarbrücken Das MusikPodium Saar präsentiert am Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr und um 20 Uhr in zwei Konzerten das Ensemble Le Concert Lorrain mit Werken von Bach, Mozart und Haydn in der Friedenskirche in Alt-Saarbrücken, Ludwigsplatz.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten. Sie finden unter Beachtung des Hygienekonzepts der Stadt Saarbrücken statt. Die Anzahl der Besucher ist für beide Konzerte begrenzt. Jeder Besucher muss sich für das jeweilige Konzert, also für 18 Uhr oder 20 Uhr per E-Mail an

shscello@gmail.com anmelden. Dabei bitten die Veranstalter folgende Daten anzugeben: Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer. Personen die Covid-19-Symptome aufweisen, oder mit Coronapatienten in den vergangenen drei Wochen in Kontakt waren, dürfen die Konzerte nicht besuchen. Le Concert Lorrain, das sind Patrick Beuckels (Traversflöte), Katja Grüttner (Violine), Christian Goosses (Viola) und am Violoncello Stephan Schultz.