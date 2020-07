Windkraft aus dem Krughütter Wald : Windräder-Debatte ist wieder da

Klarenthal Firma plant Anlagen bei Klarenthal. Bezirksbürgermeisterin: Bürger einbeziehen.

„Dazu bedarf es der Transparenz und der Verträglichkeit mit der Umwelt“, sagt Ries und fordert für die Bürger die Möglichkeit, sich am Verfahren zu beteiligen. Ries weiter: „In einem Gespräch mit dem Eigentümer Stift St. Arnual, der Waldflächen an den Windkraftbetreiber verpachten will, und dem Projektierer DunoAir habe ich meine Erwartungen an die Umsetzung dieses Projektes deutlich formuliert.“ Am 20. August wird sich der Bezirksrat mit dem Thema beschäftigen. Zuvor lädt Isolde Ries aber noch die Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese ist am Dienstag, 21. Juli, 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Klarenthal.