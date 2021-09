Corona-Ausbruch : Nach Komplett-Testung: Weitere Fälle in Burbacher Seniorenheim festgestellt

Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken Nach einer Komplett-Testung in einem Seniorenheim in Burbach wurden am Donnerstag nun weitere Corona-Infektionen festgestellt.

Am Donnerstag (2. September) wurden dem Gesundheitsamt des Regionalverbandes die Ergebnisse der Komplett-Testung des Pflegeheims im Saarbrücker Stadtteil Burbach gemeldet. Demnach wurden bei vier weiteren Bewohnern und drei Mitarbeitern ebenfalls Infektionen festgestellt. Das Ausbruchsgeschehen beschränkt sich nach den Erkenntnissen des Gesundheitsamtes auf einen einzelnen Wohnbereich.

Ende August wurden bereits zehn Bewohner sowie zwei Beschäftigte positiv getestet. Der Regionalverband stufte die Infektionen in der Einrichtung am vergangenen Montag als „Cluster“ ein (die SZ berichtete).