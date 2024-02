Verein Saarbrücker Seniorenbildungsreisen mit neuem Programm Mit Gehstock und Rollator auf der Tanzfläche im Varieté Kirrwiller

Frank Lorenz, 75, der zweite Vorsitzende des Vereins Saarbrücker Seniorenbildungsreisen, gerät ins Schwärmen. „Die Varietéshow in Kirrwiller im Elsass ist vom Allerfeinsten. Da kommt Alexander Kunz mit seinem Programm im Spiegelzelt im Saarbrücker Osthafen nicht mit“, sagt Lorenz, der silberhaarige Grandseigneur aus Burbach. Für Lorenz ist die Busfahrt nach Kirrwiller einer der Höhepunkte des diesjährigen Programms des Vereins Saarbrücker Seniorenbildungsreisen und der Gesellschaft Willis Busreisen – Bildungsinstitut Südwest aus Dillingen, das von Willi Meiers und Claudia Schulligen-Maslo vertreten wird. Am 4. April und am 27. Oktober fährt jeweils ein Reisebus um 8.45 Uhr vom Saarbrücker Fernbusbahnhof an der Dudweiler Landstraße/Ecke Meerwieser Talweg aus nach Süden ins Krumme Elsass, um 20 Uhr kehren die bildungshungrigen Seniorinnen und Senioren zurück. Für 135 Euro (Vereinsmitglieder 121 Euro) gibt es während der Fahrt ein kleines Frühstück, Mittags im „Royal Palace International Music Hall“ in Kirrwiller ein Drei-Gang-Menü und den Eintritt zur Varietéshow und zum Lounge Club. „Da tanzen dann unsere Senioren mit Gehstock und Rollator. Ich bin dann auch auf der Tanzfläche. Und ich sage Ihnen: Die Leute haben eine Energie!“, sagt Lorenz und lacht herzhaft.