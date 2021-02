Kinderbetreuung in Burbach : Stadt Saarbrücken eröffnet Kita mit 122 Plätzen

Die Stadt Saarbrücken verbessert mit der neuen Kita In den Hanfgärten ihr Betreuungsangebot in Burbach deutlich. Foto: a+4 ingenieur gmbh

Saarbrücken In den Hanfgärten in Burbach ist auch Platz für 22 Krippenkinder unter drei Jahren – Zuschüsse von Land und Regionalverband.

Die Stadt Saarbrücken hat in der vergangenen Woche die neue Kita In den Hanfgärten in Burbach eröffnet. Die dreistöckige Einrichtung verfügt über 122 Plätze, davon 22 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren. Oberbürgermeister Uwe Conradt: „Mit dem Ausbau von Kindergarten- und Krippenplätzen in Saarbrücken geht es auch während der Corona-Pandemie weiter. Die Kita In den Hanfgärten ist unsere 22. Kita, sie zeichnet sich durch ein attraktives und kindgerechtes Gebäude aus. Hier können Kinder in einer geeigneten Umgebung zusammen spielen und lernen.“ Gute Betreuungsmöglichkeiten seien wichtig, damit Eltern Familie und Beruf besser vereinbaren können. Der Leitung, den Erzieherinnen, Erziehern und den Kindern wünscht Conradt, dass sich die Bedingungen bald normalisieren.