Seit 1986 aktiv Höchste Auszeichnungen, treue Kundschaft – trotzdem schließt der Fischmarkt in Burbach

Im Herzen von Saarbrücken, genauer gesagt im Stadtteil Burbach an der Bergstraße 4, hat sich über die Jahre ein besonderer Ort etabliert, der für Feinschmecker und Liebhaber von Fischspezialitäten und Meeresfrüchten eine erste Adresse geworden ist. Der Fischmarkt Burbach, der 1986 von Rolf Krieger und Günter Becker gegründet wurde, avancierte schnell zur Anlaufstelle für hochwertige Fischprodukte. Doch nach beinahe vier Jahrzehnten erfolgreichen Betriebs kündigt sich eine einschneidende Veränderung an: Am 30. März 2024 wird der Fischmarkt für immer seine Türen schließen.