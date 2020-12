Weihnachtskrippe zu Bestaunen : Kleines Winterwunderland in Burbach

In der Hochstraße 157 in Burbach steht in diesem Jahr die Weihnachtskrippe von (v.l.) Marco Zaffino, Nico Zaffino und Alexander Minig. Sie fällt dieses Mal ein wenig kleiner aus aus sonst. Foto: Heiko Lehmann

Burbach Die große Bübinger Weihnachtskrippe steht in diesem Jahr in etwas kleinerer Form in der Hochstraße in Burbach. „Wir wollten in diesem Jahr wenigstens ein bisschen Adventsstimmung zaubern, damit die Kinder trotz Corona etwas zu gucken haben“, erklärt Nico Zaffino.

Er ist 60 Jahre alt und baut mit seinem 27-jährigen Neffen Marco Zaffino seit elf Jahren die größte Weihnachtskrippe des Saarlandes auf.

Hunderte Menschen kommen jedes Jahr auf den Bübinger Berg und bestaunen das Winterwunderland. Dazu gibt es normalerweise Glühwein, gute Stimmung und Weihnachtslieder. „Die Krippe ist normalerweise mehr als 100 Quadratmeter groß. In diesem Jahr haben wir uns für eine kleinere Variante mit zwölf Quadratmetern entschieden“, sagt Marco Zaffino.