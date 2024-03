Saarbrücker Seniorenheim zieht um Eröffnung an neuem Standort: Willi-Graf-Seniorenheim ist jetzt nicht mehr in St. Johann

Noch stehen im Eingang Kartons und unausgepackte Stühle herum, spätestens am Samstag dürften sie aber verschwunden sein: Am 16. März um 11 Uhr wird nämlich die neue Altenhilfeeinrichtung der katholischen Stiftung Langwied in der Viktor-Tesch-Allee in Saarbrücken-Burbach offiziell eröffnet. Sie liegt direkt gegenüber vom Waldfriedhof und ist wie die bisherige Einrichtung in der Großherzog-Friedrich-Straße in St. Johann nach Willi Graf benannt. Willi Graf ist in St. Johann aufgewachsen und wurde 1943 aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Widerstandsgruppe Weiße Rose von den Nazis hingerichtet. Sein Name soll künftig direkt neben dem Eingang zu lesen sein.