Bildungscampus West in Burbach In Burbach sollen 1000 neue Schulplätze entstehen – wann der Bau beginnen soll

Was lange währt, wird – möglicherweise – am Ende richtig gut. Das jedenfalls hoffen Sabine Dengel und Kerstin Theobald in Bezug auf den geplanten Bildungscampus am Füllengarten im Saarbrücker Westen. Dengel ist Schuldezernentin der Landeshauptstadt, Kerstin Theobald ihr „Pendant“ beim Regionalverband.