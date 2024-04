Kampagne für mehr Sauberkeit in Saarbrücken „Handgreiflich wurde es bis jetzt zum Glück noch nicht“ — Unterwegs mit der Umweltstreife in Burbach

„Wir sind bei jedem Wetter draußen, aber wärmer ist es schon besser“, sagt Pascal an diesem regnerisch grauen Dienstagmorgen. Mittlerweile hat sich der 44-Jährige, der wie seine Kollegen seinen vollen Namen nicht in der Presse lesen will, aber an jede Temperatur gewöhnt. Schließlich gehört er zur ZKE-Umweltstreife und ist täglich auf den Straßen Malstatts und Burbachs unterwegs. Seit 2018 schickt der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) regelmäßig ein vierköpfiges Team in die beiden Stadtteile, um Müllablagerungen aufzuspüren. Zu den Aufgaben der Streife gehören auch Bürgerinformation und Ahndung von Müllsünden, etwa die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.