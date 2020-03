DJK Rastpfuhl : Bald Beachvolleyball auf dem Rastpfuhl

Für Beachvolleyballer soll auf dem Rastpfuhl bald der Traum vom eigenen Feld in Erfüllung gehen. Foto: dpa/A3750 Andreas Gebert

Malstatt Was lange währt, wird endlich gut. Der Bau der Sportanlage in Malstatt rückt näher. Die sollen auch nahe gelegene Schulen nutzen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Berthold Rehne hat in unerfreulichen Zeiten wie diesen eine „erfreuliche Nachricht“. Wohl noch in diesem Jahr, teilt der Vorsitzende der DJK Saarbrücken-Rastpfuhl mit, soll für seinen Verein ein Traum Wirklichkeit werden. Die Saarbrücker Stadtverwaltung habe ihm versichert, sagt Rehne, dass in diesem Jahr mit dem Bau eines Beachvolleyballfelds auf dem zum Stadtteil Malstatt gehörenden Rastpfuhl begonnen werden soll. Es fehle nur ein Zuschussbescheid des Landes. Aber das wird als reine Formsache gewertet.

Für Rehne und seine Mitstreiter im Verein geht damit ein langer Kampf zu Ende. Seit etwa fünf Jahren wirbt die DJK bei denen, die in Stadt und Land über die Verteilung von Geld entscheiden, für das Beachvolleyballfeld, das sowohl die beiden nahe gelegenen Grundschulen, als auch der Verein selbst nutzen wollen. „Eine Beachvolleyballanlage in Malstatt würde unserem Verein und den Schülern der angrenzenden Schulen guttun“, hatte Berthold Rehne immer wieder argumentiert. „Wenn ein Beachvolleyballfeld vorhanden ist, haben auch die Schüler und Schülerinnen noch Möglichkeiten im Beachvolleyballfeld andere Ballsportarten mit Spaß auszuüben. Zusätzlich ist garantiert, dass der Bau einer Beachvolleyballanlage eine lohnende Investition ist, da die Anlage sehr oft genutzt werden würde“, schrieb der Verein bereits 2016 im Antrag an die Landeshauptstadt.