FCS : Statt Fußball-Geschichte gähnende Leere

Völklingen Der Fußball macht wegen des Corona-Virus Pause. Rund um das Stadion in Völklingen herrscht gespenstische Stille.

Eigentlich sollte hier gerade der 1. FC Saarbrücken gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 antreten. Doch an diesem Samstag ist alles anders. Wo sonst rege Betriebsamkeit herrscht, ist nun einfach Nichts. Nicht einmal Spaziergänger verirren sich dorthin, wo vergangene Woche noch Fußball-Geschichte geschrieben und gefeiert wurde. Wo sich Menschen glücklich in den Armen lagen. Angesichts der aktuellen Entwicklung um das Covid-19-Virus scheint die Erinnerung an das DFB-Pokalspiel des FCS gegen Fortuna Düsseldorf seltsam irreal.

Auch 40 Kilometer weiter östlich sollte Fußball gespielt werden. Die SV Elversberg erwartete die U23 der TSG Hoffenheim. Die Begegnung wäre wohl ohnehin kein Publikumsmagnet geworden. Doch auf dem neuen, großen Parkplatz vor dem Stadion an der Kaiserlinde stehen gerade einmal fünf Autos und ein Lkw. Die Tore auch hier verschlossen. Sollten die beiden Treffer der Offenbacher Kickers vergangene Woche die beiden letzten Regionalliga-Tore gewesen sein, die ich in dieser Saison gesehen habe? Die Szenerie stimmt nachdenklich. Auch die ersten wärmenden Strahlen der Frühlingssonne verhindern die Gänsehaut nicht, die über den Rücken lauft. Selbst die sonst so betriebsame Landstraße 112 wirkt ungewöhnlich leer.

Meine Suche nach dem Fußball geht weiter. Vielleicht spielen ja ein wenigstens paar Kinder auf dem Kunstrasen bei mir im Ort. Doch auch dort Fehlanzeige. Nur ein älterer Herr mit seinem Hund kommt vorbei. „Drei Wochen ohne Fußball? Das wird ganz bitter“, sagt er kopschüttelnd, „und wir wissen ja nicht, ob es dabei bleibt.“ Weiterreden will er nicht. „Gefahrengruppe“, sagt er und winkt ab. Die Wochenenden werden künftig jedenfalls andere werden nach diesem Freitag, dem 13. März 2020.