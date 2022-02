Quierschied : Was Vereine über Steuern und Finanzen wissen sollten

Bei den Vereinsfinanzen gibt es vieles zu bedenken. Eine Informationsreihe der Union Stiftung soll den Ehrenamtlichen zeigen, worauf sie achten müssen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Quierschied Wer sich an verantwortlicher Stelle in Vereinen engagiert, muss über die steuerlichen Pflichten seiner Organisation Bescheid wissen. Mit ihrer Vereinstour will die Union Stiftung Ehrenamtlichen zeigen, worauf es ankommt. Am Montag, 14. Februar, gibt es diese Tipps aus erster Hand in Quierschied.

Die Vereinstour ist ein Projekt der Union Stiftung. „Wir haben“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Union Stiftung, Justizrat Hans-Georg Warken, „die Veröffentlichung des Steuerratgebers für Vereine des Ministeriums für Finanzen zum Anlass genommen, diese Veranstaltung als Hilfestellung für die tägliche, wertvolle Arbeit in Vereinen anzubieten.“

An diesem Montag, 14. Februar, macht die Vereinstour Station in Quierschied. Ab 18 Uhr werden die Themen „Steuern und Finanzen für Vereine“ behandelt. Eröffnet wird die Veranstaltung von Finanzminister Peter Strobel (CDU) und von Quierschieds Bürgermeister Lutz Maurer (parteilos).

An diesem Abend sind alle Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen eingeladen zu erfahren, welche steuerlichen Fehler sie in ihren Organisationen unbedingt vermeiden sollten.

Weitere Themen sind Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen. Nach dem Vortrag von Markus Backes, dem stellvertretenden Abteilungsleiter Steuern im saarländischen Finanzministerium, besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Für den Besuch der Veranstaltung ist das aktuelle Hygienekonzept zu beachten.