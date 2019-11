Neuweiler : „Pänz“ feiern fröhlich in Neuweiler

Die Minigarde der „Pänz“ begeisterte die Gäste bei der Sessionseröffnung im Freizeitheim in Neuweiler. Foto: BeckerBredel

Neuweiler Die Narren sind in Neuweiler ausgebrochen. Am Freitagabend startete der TV 1896 Neuweiler „Pänz“ im Freizeitheim in Neuweiler in die neue Session. Die Garden des Vereins begrüßten die Gäste mit einem Einmarsch auf die Bühne.

Anschließend führten der Elferratspräsident Dirk Petzel und seine Stellvertreterin Andrea Hocke die Zuschauer durch den Abend.

Aber bei dieser Veranstaltung wurde nicht nur gefeiert – die „Pänz“ verliehen auch Orden an verdienete Mitglieder. Der Vorstand ehrte zahlreiche Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue.

„Karneval war für mich schon immer etwas Besonderes“, sagte Petzel. Die fünfte Jahreszeit bringe Menschen unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Glauben zusammen. „Mich beeindrucken insbesondere die Kinder in den Garden“, verriet Petzel. Es sei unglaublich, mit welchem Eifer die Kinder tanzen. „Das ist Hochleistungssport, und sie haben einen solchen Spaß daran. Das ist erstaunlich“, sagte Petzel.

Anschließend begrüßte der Vorstand die Prinzessin Lea-Sophie I. (Lea-Sophie Federkeil) und den Prinzen Jonas II. (Jonas Spaniol) vom Heimat- und Kulturverein aus Dudweiler. Das Prinzenpaar herrscht ein Jahr über die Narren.