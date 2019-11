Serie Amateurtheater im Regionalverband : Hier gibt es ausschließlich lustige Sachen

Holz Die Vorstellungen der Komödie Holz sind schneller ausverkauft als Konzerte der Rolling Stones. Mit gutem Grund: Spaß ist hier garantiert.

Denn es hat sich rumgesprochen, dass es richtig Spaß macht, die Stücke der Amateurtheatergruppe Komödie Holz anzuschauen. „Letztes Jahr hatten wir noch sechs Vorstellungen. Aber in diesem Jahr waren die Aufführungen mit jeweils 180 Karten in sieben Stunden ausverkauft. Da haben wir noch eine Zusatzvorstellung angesetzt, die war zwei Stunden später ausverkauft“, erzählt Maria Scheidhauer, nicht ohne Stolz.

Im Saarland gibt es eine ungemein vielfältige und aktive Amateurtheater-Landschaft. In fast jedem Ort gibt es Menschen, die mit Begeisterung auf der Bühne stehen. In einer Serie stellen wir einige dieser Ensembles aus dem Regionalverband vor. Und zwar alle diejenigen, die in diesem Jahr beim Wettbewerb des Saarländischen Amateurtheaterpreises die Endrunde kamen.

Sie ist die Organisationsleiterin des Vereins, Regisseurin des aktuellen Stücks, zuständig für das Bühnenbild und auch Schauspielerin. Und sie liebt das Theater. „Theater ist einfach toll. Es macht so viel Spaß, vor dem Publikum auf der Bühne zu stehen. Man ist zwar vorher immer angespannt, aber wenn das erste laute Lachen zu hören ist, das trägt einen den ganzen Abend über die Bühne“, erklärt sie ihre Motivation, so viel Zeit in die Komödie Holz zu investieren.

Darüber habe man sich sehr gefreut. Über die Verwendung des Preisgeldes in Höhe von 1000 Euro will man bei der nächsten Mitgliederversammlung abstimmen. Und dann erklärt Jörg Christmann noch, warum er sich so für die Komödie Holz engagiert. „Es macht einfach Spaß, auf die Bühne zu gehen und die Leute zu unterhalten. Außerdem schlüpft man immer wieder in Rollen, die man im Alltag nicht innehat“. Und das ist etwas Besonderes.