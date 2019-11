Friedrichsthal : Sessionsstart der Friedrichsthaler „Kneisjer“ vom Hoferkopp

Bewährtes „Personal“ der Kneisjer: Vroni Längler und Andrea Wölfinger Prinz beim Sketch „Ein leckeres Eis“ – hier auf einem Archivbild aus der Session 2018/19. . Foto: Thomas Seeber

Friedrichsthal Einen vollgepackten Terminkalender haben die Kneisjer vom Hoferkopp dieses Jahr. Doch bevor die heiße Phase der Fastnacht im Februar ansteht, feierten die Friedrichsthaler Narren erst mal ihre Sessionseröffnung.

Von Stefan Bohlander

Dabei zeigte sich das Schützenhaus am Samstagabend mindestens ebenso voll wie besagter Kalender. Das Motto lautet diesmal: „Fuffzisch Johr unn kää bissje leiser – am beschde feiert ma mit de Kneisjer!“ Dass die Narren keinen Zweifel daran aufkommen lassen wollen, zeigten sie bereits zur Eröffnung. Da frotzelte Büttenredner Ernst über die Faasend und nahm sie ordentlich auf die Schippe. Denn da gebe es Leute, die wie auf Knopfdruck lustig sein wollen. Die Prosecco-Garde in ihren weißen Shirts und roten Röcken schwang die Hüften zu fetziger Musik. Ebenso fies wie augenzwinkernd sagte Andreas Theil, oberstes Kneisje, nach der schnellen Choreografie zum Publikum: „Wenn ihr leise seid, könnt ihr sie atmen hören.“ Weitere Tänze führte unter anderen noch Junioren-Tanzmariechen Lara Klein auf. Sie überzeugte die Närrinnen und Narren mit Radschlag und fließenden Übergängen. Vor lauter Engagement verlor sie bei der Zugabe direkt ihren Hut. „Man sieht, dass sie ein Profi ist – sie schwitzt kaum“, witzelte der Vorsitzende Theil. Der eigentliche Elferratspräsident Florian Giese war an jenem Abend übrigens für die Technik zuständig.

Nicht minder beeindruckend lief der Auftritt der Aktivengarde ab. Die jungen Frauen hatten sich mit gepunkteten Petticoats schick gemacht und tanzten eine Rock‘n‘Roll-Choreografie zu Songs wie „Jailhouse Rock“ und „Pretty Woman“. Dies ging nahtlos über in Discofeeling mit Klassikern wie „Night Fever“.

„Das war spitze!“, konnte da der Vorsitzende nur loben. Mit dem Auftritt der Sanges-Combo „Die Ohrestobbe“ und Popschlagern wie „Regenbogenfarben“` klang der Abend aus. Nun müssen sich die Freunde Friedrichsthaler Faasend-Feste bis Sonntag, 5. Januar, gedulden. Denn dann beginnt um 11.11 Uhr der Kartenvorverkauf im Rechtsschutzsaal in Bildstock. Weiter geht es an den Samstagen, 1., 8. und 15. Februar. Dann starten um jeweils 20.11 Uhr die Kostümsitzungen in der Bismarckschule.

Am 20. Februar ist ebendort ab 19.11 Uhr der Speckball. Am 22. Februar beteiligen sich die Kneisjer am Umzug, der sich um 14.11 Uhr in Bewegung setzt. Danach wird zum After-Umzugsball in die Bismarckschule eingeladen.