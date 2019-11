Ausstellung : Sehenswertes in der Galerie im Staden

La femme à la mandoline“ ist eines der Bilder, die in der Galerie am Staden zu sehen sind. Foto: Neuheisel

Saarbrücken Große und aufwändige Schau mit Werken von Georges Braque. Viele Jahre Vorlauf waren nötig.

Darunter eine Originalfarblithografie aus dem Jahr 1929 mit dem Titel „Nature morte aux citrons“, die eindringlich vor Augen führt, wie eigenwillig Braque kubistische Chiffren in seine Bildwelt zu integrieren wusste. Deutlich zeigt sich auch, dass der Bildraum in Braques Werken zwar keine illusionistische Tiefe mehr besitzt, aber doch über Raumsignale stets präsent bleibt – selbst in einem so reduzierten Blatt wie „L’oiseau et son ombre III“, einer Radierung aus dem Jahr 1961. Vor allem in den vielen typisch Braque’schen Stillleben offenbart sich dieses Oszillieren zwischen Fläche und Raum, das sein gesamtes Werk durchwirkt.