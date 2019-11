Nächste Runde im Zwist in der Saar-AfD : Rauswurf Mellings aus AfD gescheitert

Püttlingen Bayerisches Schiedsgericht verwirft Antrag von der Saar und entscheidet, dass der Püttlinger Parteimitglied bleibt.

Dass das bayerische AfD-Schiedsgerichts über den Fall entschieden hat, hängt ebenfalls mit dem Streit in der saarländischn AfD zusammen: Im August 2018 war hier der Präsident des AfD-Landesschiedsgerichts, Volker Ochs, ebenfalls aus Protest von seinem Amt zurückgetreten. In dieser Phase existierte das saarländische AfD-Landesschiedsgericht also nicht mehr, und der Fall war per Los an das bayerische Schiedsgericht gegangen. Derzeit sind auch noch weitere Ausschlussverfahren bei AfD-Schiedsgerichten anderer Bundesländer anhängig. Die Landes-AfD hat etwa eine Woche Zeit, das Verfahren gegen Melling noch vor das AfD-Bundesschiedsgericht zu bringen. Dessen Präsident ist Mellings Arbeitgeber Christian Wirth.