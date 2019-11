Wird das neue Stadion jemals fertig? : Erneut Probleme im Ludwigspark

Saarbrücken Beginn der Montage der Dächer an den Tribünen verzögert sich.

Der für November vorgesehene Beginn der Montage der Dächer an den Tribünen im Ludwigsparkstadion verzögert sich. Wie die Stadt Saarbrücken am Dienstag mitteilte, wird die mit den Arbeiten beauftragte Firma voraussichtlich im Februar mit der Montage beginnen können. Ursache seien „zeitintensive statische Prüfungen, bevor mit der Fertigung und der Montage der Stahleinbauteile des Daches sowie der Membrane begonnen werden kann“. Zusätzlich seien technische Probleme bei den vorausgehenden Bauarbeiten aufgetreten, wodurch die Stahleinbauteile des Daches angepasst werden müssen. „Diese neuen Probleme erschweren es uns, das Stadion so schnell wie möglich fertig zu stellen“, sagt Baudezernent Professor Heiko Lukas. Und weiter: „Derzeit klären wir unter den neuen Bedingungen, wann das Stadion spielbereit sein wird. Der 1. FCS muss für die nächste Saison planen und braucht von der Stadtverwaltung belastbare Aussagen, wann er wieder im Ludwigspark spielen kann.“