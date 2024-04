Bei „Ungehorsamer Versammlung“ in Saarbrücken Polizei nimmt sechs Klimaaktivisten in Gewahrsam (mit Fotos)

Fridays, Students und Parents for Future schlossen sich der Versammlung an: „Während Menschen weltweit immer häufiger und stärker die Folgen der Klimakatastrophe spüren, zerstört die Bundesregierung mit ihrem ‚Weiter-so‘ die Lebensgrundlage künftiger Generationen und verstößt damit gegen unsere Verfassung“, sagte Anton Richter als Redner der Aktivisten. Konkret gehe es um den Artikel 20a des Grundgesetzes, welcher den Staat dazu verpflichte, in Verantwortung für künftige Generationen die Lebensgrundlagen zu schützen. Dieser Verpflichtung komme die Bundesregierung mit ihren Klimaschutzmaßnahmen bei weitem nicht nach.