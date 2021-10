Weitere Corona-Lockerung : Maskenpflicht in saarländischen Pflegeeinrichtungen fällt – Was das bedeutet

Maskenpflicht in saarländischen Pflegeeinrichtungen fällt – Was das bedeutet

Saarbrücken Mit aktualisiertem Schutzkonzept und einem 3-G-Modell in die Wintermonate: Das saarländische Gesundheitsministerium stellte am Freitag neue Schutzmaßnahmen für Einrichtungen der Pflege, Hospize und besondere Wohnformen vor.

Falls sich eine Einrichtung für das 3-G-Modell entscheiden sollte, entfällt die Maskenpflicht für alle, die getestet, geimpft oder genesen sind. Bewohner sind von der Nachweispflicht befreit, wenn sie sich weiterhin regelmäßig testen lassen. Die Landesregierung begründete diesen Schritt am Freitag, 15. Oktober, mit dem guten Impffortschritt. „Angesichts steigender Impfquoten und dem Aufbau einer schützenden Grundimmunität in der Bevölkerung, konnte ein 3-G-Modell für die Einrichtungen der Pflege, Hospize und besonderen Wohnformen entwickelt werden“, erläuterte Staatssekretär Stephan Kolling (CDU).

Die Corona-Auffrischungsimpfungen in saarländischen Seniorenheimen können dem Gesundheitsministerium in Saarbrücken zufolge bald beendet werden. „Bis Ende Oktober werden die Anfahrten durch mobile Teams im Zuge der Auffrischimpfungen abgeschlossen sein“, teilte das Ministerium am Freitag mit. Im Anschluss sollen voraussichtlich Anfang November die Anfahrten der besonderen Wohnformen in der Eingliederungshilfe starten.