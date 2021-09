Wie das Saarland die Auffrischungsimpfung handhabt : „Die breite Bevölkerung benötigt keine dritte Impfung“

Im Saarland können sich die rund 13 000 Bewohner der Alten- und Pflegeheimen sowie der Häuser der Eingliederungshilfe und Menschen mit Immunschwäche zum dritten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. In den Heimen haben bereits 2000 Menschen den dritten Piks erhalten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im Saarland erhalten derzeit Heimbewohner und Immungeschwächte eine Auffrischungsimpfung gegen Corona

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Saarbrücken Mobile Impfteams haben bislang knapp 2000 Bewohner in 46 saarländischen Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe zum dritten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Das berichtet das saarländische Gesundheitsministerium. Seit dem 6. September bietet das Saarland den Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen eine dritte Impfung gegen Corona an. Insgesamt wird 13 000 Bewohnern ein Angebot für diese Auffrischungsimpfung gemacht. Ob jeder Interessent auch wirklich geimpft werden kann, entscheidet ein Impfarzt.

Das Saarland hatte diese dritte Impfung gestartet, obwohl die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) noch keine entsprechende Empfehlung ausgesprochen hatte. Allerdings hatte sich die Konferenz der deutschen Gesundheitsminister bereits Anfang August dafür ausgesprochen, auch ohne Empfehlung der Stiko Heimbewohner sowie Patienten mit Immunschwäche, Pflegebedürftige und Höchstbetagte, die zu Hause wohnen, ein drittes Mal zu impfen. Die Auffrischungsimpfungen sollten frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung verabreicht werden. Die Stiko hat schließlich am 24. September Auffrischungsimpfungen für Menschen mit Immunschwäche oder Erkrankungen, bei denen das Immunsystem medikamentös herunterreguliert wird, etwa bei Autoimmunerkrankungen oder nach einer Transplantation, empfohlen.

Dem saarländischen Gesundheitsministerium liegen noch keine Zahlen vor, wie viele Betroffene bereits eine solche Auffrischimpfung bei ihrem Arzt erhalten haben. Auch die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte können noch keine Zahlen nennen. „Aufgrund der bevorstehenden Schließung der Impfzentren, werden dort keine Auffrischimpfungen mehr angeboten“, teilt ein Sprecher des saarländischen Gesundheitsministeriums mit. Die Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die zu Hause wohnen, sollten sich daher für eine Auffrischimpfung an ihren Arzt wenden.

Ob es eine Auffrischungsimpfung auch für weitere Sozial-, Berufs- und Altersgruppen geben wird, ist noch nicht entschieden. Die Stiko hat noch keine generelle Empfehlung ausgesprochen, jetzt jedoch angekündigt, ihre Position zu Auffrischimpfungen für alle in den kommenden Tagen bekannt zu geben. „Das Saarland wird sich in dieser Frage an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Bundes orientieren“, hatte Stephan Kolling, der Staatssekretär im saarländischen Gesundheitsministerium, bereits zum Start der Drittimpfung in den Heimen erklärt. Die Gesundheitsministerkonferenz hat diese Auffassung in ihrem Beschluss vom 6. September bekräftigt.

Ob eine Auffrischungsimpfung für alle Bürger überhaupt erforderlich sein wird, hat die Wissenschaft noch nicht geklärt. Die Stiko überprüft zur Zeit anhand der vorliegenden wissenschaftlichen Studien, wie häufig und wie ausgeprägt Covid-19-Erkrankungen aktuell in höheren Altersgruppen auftreten. Denn es ist noch nicht klar, ob es ab einem bestimmten Alter, etwa ab 60 oder 80 Jahren, öfter zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt. Das heißt, ob Covid-19 ausbrechen kann, obwohl die betroffene Person schon zweimal geimpft ist. Es ist auch nicht geklärt, wie lange der Impfschutz in den verschiedenen Altersgruppen anhält und was neue Virusmutationen anrichten können.

Das Europäisches Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) sehen derzeit „keinen dringenden Bedarf“, die gesamte Bevölkerung zum dritten Mal gegen Corona zu impfen. Nur bei Personen mit geschwächtem Immunsystem sollte die dritte Impfung in Erwägung gezogen werden.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus den USA und Europa hat Mitte des Monats die neuesten Studienergebnisse zum Coronavirus veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Corona-Impfstoffe gegen die derzeit verbreiteten Virusvarianten so wirksam seien, dass „die breite Bevölkerung keine dritte Impfung benötigt“. Sollten neue Varianten des Virus auftauchen, sei es sinnvoller, eine erneute Impfung mit eigenes angepassten Impfstoffen zu verabreichen.