Weniger Maske, mehr 3G : Corona-Regeln – Ab heute gelten viele Lockerungen im Saarland

Saarbrücken Mit der neuen Verordnung verschwindet in vielen Bereichen die Maskenpflicht. Was die Menschen in Schulen, Restaurants und im ÖPNV beachten müssen.

So verschwindet die Maskenpflicht im Freien sowie in an vielen öffentlichen Orten, wenn die 3-G-Regel zu kontrollieren ist. Das heißt: Menschen müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Hier ein Überblick über das, was ab diesem Freitag, 1. Oktober, möglich ist:

● Kontaktbeschränkung für private Zusammenkünfte ist aufgehoben.

● Keine Obergrenzen mehr für Teilnehmer bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

● Kein Pflicht mehr zum Abstand, nur Empfehlung.

● Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in Räumen, in denen keine Kontrolle der 3-G-Regel möglich ist (zum Beispiel in Supermärkten).

● Clubs, Restaurants und Diskotheken können bei Kontrolle der 3-G-Regel ohne Einschränkungen öffnen.

● Die Maskenpflicht an Schulen entfällt.