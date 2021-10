Mit bis zu 200 Stundenkilometern unterwegs : Unfall nur knapp verhindert: Illegales Straßenrennen am helllichten Tag auf der A8 bei Sulzbach

Unfall nur knapp verhindert: Illegales Straßenrennen am helllichten Tag auf der A8 bei Sulzbach

Sulzbach Auf der A8 sind fünf Autofahrer mit ihren Fahrzeugen in Richtung Zweibrücken offenbar ein illegales Rennen gefahren und gefährdeten andere Verkehrsbeteiligte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Nachmittagsverkehr auf der A8 kann sehr schleppend vorangehen. Nicht so am Donnerstagnachmittag: Fünf Autofahrer haben sich auf der Autobahn nahe Sulzbach ein illegales Rennen in Richtung Zweibrücken geliefert. Das teilt die Polizeiinspektion Sulzbach mit.