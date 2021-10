3G-Modell im Saarland ab Freitag : Keine Masken- und Abstandspflicht mehr, Clubs dürfen öffnen – Das Saarland lockert die Corona-Regeln

Saarbrücken Ab Freitag. 1. Oktober, darf getanzt werden. Die Landesregierung des Saarlandes führt ab dann ein 3G-Modell ein. Abstands- und Maskenregeln fallen. Auch in Clubs.

Tanzen im Club, feiern im Stadion – alles ohne Maske und ohne verpflichtenden Abstand möglich: Das Saarland lockert die Corona-Regeln ab Freitag, 1. Oktober. Das haben Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Ministerrates in Saarbrücken mitgeteilt. Demnach gibt es im Saarland kaum noch Einschränkungen für Menschen die getestet, geimpft oder genesen sind.

Die neue „3G-Plus-Regel“ ermöglicht ihnen, ohne weitere Auflagen auf Veranstaltungen jeglicher Art zu gehen, in Clubs zu tanzen, in Kinos den neuen Bond zu schauen, oder in Stadien Fußball zu schauen. Ohne Corona-Begrenzung der Gästezahl – sogar ohne Maskenpflicht, die ist einer Empfehlung gewichen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden könne. Aktivitäten im Außenbereich sind sogar weitgehend unreguliert.

Die neuen Corona-Regeln im Saarland im Überblick:

Hamburg hat zum Beispiel schon solch ein 2G/3G-Optionsmodell am Laufen. Da muss der Wirt oder Clubbetreiber zum Beispiel selbst entscheiden, ob er nur Geimpfte – und Genesene reinlässt (2G) – oder auf 3G setzt, damit Einschränkungen in Sachen Gästezahl hinnehmen muss. Auch in Sachsen-Anhalt, Hessen und Berlin ist der Übergang vom (alten) 3G-Prinzip zum sogenannten 2G-Optionsmodell bereits beschlossen. In Rheinland-Pfalz gilt auch ein 2G-Plus-Modell. Sachsen und Niedersachsen haben ähnliche Maßnahmen angekündigt. Eine vorsichtigere Variante, allemal.