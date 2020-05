Kommentar : Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Und sie bewegt sich doch!“ So möchte man mit Galileo Galilei ausrufen. Man hatte ja schon befürchtet, dass die Saarbrücker Stadtverwaltung vor lauter Corona-Krisenmanagement, vor lauter Masken-Verteilen und Hygieneregeln überwachen, einen so wichtigen Aspekt des öffentlichen Lebens wie die Kultur zwar nicht vergessen, aber doch „unter ferner liefen“ einsortieren könnte.

Jetzt also ist immerhin was auf dem Tisch. Und zwar ein Hilfspaket für beide wichtigen Teile der Kulturszene: derjenigen, die die räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten bieten und derjenigen, die diese mit kulturellem Leben füllen. Eines geht nicht ohne das andere. Und man ist ziemlich erleichtert, dass jetzt endlich etwas in Bewegung kommt.