Erinnerung an Widerstandskämpfer : Gedenken an ermordete Luxemburger in Hinzert

Gedenken an ermordete Luxemburger in Hinzert

Hinzert Politiker und Kirchenvertreter mahnten an der KZ-Gedenkstätte: Nur ein starkes Europa garantiert Freiheit und Frieden.

Führende Vertreter aus Politik und Kirche in Luxemburg haben am Samstag an die Verbrechen im SS-Sonderlager/KZ-Hinzert im Hunsrück erinnert. Im Zentrum stand das Gedenken an 23 luxemburgische Widerstandskämpfer, die dort am 25. Februar 1944 auf Anordnung aus Berlin ermordet wurden.