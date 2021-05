Aluminiumtür hält stand : Versuchter Einbruch in Heusweiler Firma

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchsversuchs in Heusweiler (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Heusweiler (red) Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in eine Firma in der Holzer Straße einzubrechen. Sie scheiterten an einer Aluminiumtür, die sich nicht aufhebeln ließ. Die Polizei schätzt den Schaden an der Tür auf 2000 Euro.