Polizeibericht In Heusweiler Diesel aus Lkw gestohlen

Heusweiler · Unbekannte haben auf dem Mitfahrerparkplatz in der Lebacher Straße in Heusweiler an der A8 Dieseltreibstoff aus einem Lkw-Tank gestohlen. Zur Tat kam es zwischen Montag, 8. April, 17.30 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr.

10.04.2024 , 16:14 Uhr

Foto: dpa/Sina Schuldt