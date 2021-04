Motiv unklar : Lkw-Fahrerin in Heusweiler angegriffen und verletzt

Lkw-Fahrerin in Heusweiler angegriffen und verletzt

Heusweiler Eine Lkw-Fahrerin wurde am Samstag in Heusweiler von Unbekannten angegriffen und dabei von einem der Täter leicht verletzt. Das Motiv ist derzeit unklar.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Lkw-Fahrerin am Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr mit ihrem Lkw in der Straße Auf Rotrötchen in Heusweiler unterwegs, als völlig unerwartet ein Mann vor ihrem Lkw auf die Fahrbahn sprang. Die Fahrerin musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend wurde von einer anderen männlichen Person die Fahrertür des Lkws aufgerissen und der Unbekannte schlug auf die Frau ein.