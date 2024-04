Polizeibericht Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Köllerbach über die verlängerte Saarlouiser Straße ein 70-Jähriger mit einem Skoda Kodiaq samt Anhänger. Wie die Polizei berichtet, bog der Skoda-Fahrer nach rechts in die L140 ein, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und der hinteren linken Ecke des Pkw. Das Motorrad rutscht dadurch seitlich auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort noch leicht mit einem entgegenkommenden Skoda Scala einer 32-Jährigen aus Wadgassen. Der war es noch rechtzeitig gelungen, ihr Auto vor dem Zusammenstoß bis zum Stillstand abzubremsen. Der junge Motorradfahrer verletzte sich beim Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und wurde per Rettungswagen in ein Saarbrücker Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad, eine Enduro KTM EXE 300, wurde stark beschädigt, das Fahrzeug des Verursachers leicht. Am Auto der Wadgasserin entstand nach vorläufigem Kenntnisstand kein Sachschaden, die Gesamt-Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Die L 140 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 45 Minuten voll gesperrt.