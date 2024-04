Was sehr lange währt ... 40 Jahre warten auf Beginn der Bauarbeiten

Gut Ding braucht Weile, sagt man. Und: Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. So gesehen muss der Bau des neuen Rad- und Fußweges entlang der L 265 zwischen den Heusweiler Ortsteilen Kutzhof und Berschweiler ein ganz tolles Ding werden. Das Landesamt für Straßenbau teilte nun mit, dass die Bauarbeiten an diesem Dienstag, 2. April, beginnen sollen. Nach mehr als 40 Jahren seit den ersten Überlegungen. So lange dauerte es, bis nun eine Lücke im Radwegenetz in der Gemeinde geschlossen wird.