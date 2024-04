50 Jahre Regionalverband Saarbrücken Wandern durch die Heusweiler Geschichte

Heusweiler · Zum 50. Gründungs-Jubiläum des Regionalverbandes Saarbrücken hat der Verein „Geographie ohne Grenzen“ Touren durch dessen Kommunen organisiert. In Heusweiler gab’s am Sonntag Einblicke in die Historie der Gemeinde.

24.04.2024 , 13:59 Uhr

Trotz sehr schlechtem Wetter kamen etwa zwei Dutzend Bürger zum Rundgang durch Heusweiler, geführt von Volker Leinenbach (ziemlich links mit dunkler Jacke und ohne Schirm). Foto: Andreas Engel/Engel

Von Andreas Engel