Mehrere Vollsperrungen geplant Ortsdurchfahrt in Riegelsberg wird gesperrt – auch die Saarbahn wird betroffen sein

Sehr glücklich war niemand im Rat. So sagte Bernd Wegner (CDU): „Neun Wochen Bauzeit sind neun Wochen Geschäftsstillstand. Das ist für Unternehmer und Geschäfte eine schwere Zeit.“ Dieter Hack (Grüne) wollte wissen, ob im Zuge der Arbeiten die Deutsche Glasfaser, die in Riegelsberg „schnelles Internet“ einführen will, auch ihre Leerrohre verlegt. Das sei nicht der Fall, erklärte Kay Fleischmann vom Bauamt. Die Deutsche Glasfaser werde erst kommendes Jahr Leerrohre verlegen, die Straße müsse dafür aber nicht aufgerissen werden, da die Rohre in den Gehwegen verlegt werden. Jutta Christmann (Bürger für Bürger/BfB) fragte, ob die Anwohner in der Bauzeit ihre Autos noch an ihren Häusern parken können. Auch das wurde verneint. „Die Anwohner werden noch per Handzettel über die Bauarbeiten informiert. Es wird Tage geben, an denen sie weiträumig statt an ihrem Anwesen parken müssen“, sagte Manuela Vanoli.