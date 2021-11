Friedrichsthal/Bildstock : Erfolgsverein bietet seit 60 Jahren Sport ohne Barrieren

Friedrichsthal/Bildstock Sport, der Erfolgserlebnisse verschafft und Freude macht, ist wichtig, ob Menschen nun eine Behinderung haben oder nicht. Der Reha Breiten Sport Verein Friedrichsthal/Bildstock bietet solche Erfolgserlebnisse nun schon seit sechs Jahrzehnten.

(red) Mit einjähriger Verspätung feierte der „Reha Breiten Sport Verein Friedrichsthal/Bildstock“ (RBSV) 60-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende Günter Hofmann freut sich über die gut besuchte Veranstaltung im Naturfreundehaus, nachdem der Lockdown den RBSV fast zwei Jahre lahmgelegt hatte. Axel Ritschy, Präsident des Behinderten- und Rehabilitationssportverband Saarland (BRS), ehrte die Jubilare. Und er stellte klar, wie wichtig der RBSV für den Friedrichsthaler Breitensport ist. Auch wenn die Zahl der RBSV-Mitglieder in den vergangenen Jahren insgesamt sank, ist in einigen Abteilungen ein Zuwachs zu verzeichnen. Und es gibt Pläne, das Angebot um eine Hallenbocciagruppe zu erweitern.

Im Mittelpunkt standen beim Festabend die Jubilare. So wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft Günter Hartkorn und Hedi Porr geehrt. 20 Jahre im Verein sind Annemarie Knoch, Karlheinz Reiter, Gerd Rothaar, Josef Dörrenbecher und Waltrude Reiter. Roselinde Tschudy und Jürgen Wrede wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Die Goldene Nadel des BRS Saarland erhielt der scheidende 2. Vorsitzende des Vereins und stellvertretende Bezirkswart des Bezirkes Saarbrücken Ost, Bernd Göbel, für 10-jährige Tätigkeit im Verband. Vereinsintern verlieh Herbert Försterling zum siebten Mal den „Goldenen Schuh“ der Fußballtennisabteilung.

Nachdem sich zuletzt stets Ältere hervorgetan hatten, kam zum ersten Mal ein junger Sportler in den Genuss der Ehrung. Seit 2014 ist Dennis Bachinger schon beim RBSV. Der ehemalige Torhüter entdeckte nach einer Knieverletzung das Fußballtennis. Bestes Vorbild ist sein Vater Günter Bachinger, der seit Jahrzehnten diesem Sport frönt. Dennis Bachinger ist dem Verein zufolge nun so beweglich wie in der Jugend und möchte das Spiel mit den „Alten“ nicht missen.