Landesbetrieb für Straßenbau meldet : Alt-Steigershaus nur aus einer Richtung erreichbar

Der Landesbetrieb für Straßen (LfS) baut ab diesem Montag weiter am Geh- und Radweg auf der L 112 zwischen Merchweiler und Bildstock. Hierbei handelt es sich um die Querungshilfe in Merchweiler, Alt-Steigershaus. Der Bereich Merchweiler bis Alt-Steigershaus wird voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bis 2. November dauern. Die Umleitung führt von Merchweiler über Heiligenwald, Landsweiler-Reden und Friedrichsthal nach Bildstock, in Gegenrichtung analog. Das Wirtshaus Alt-Steigershaus ist in dieser Zeit nur aus Richtung Bildstock erreichbar.