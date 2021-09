„Es ist teuer, Klage einzureichen“ : Friedrichsthal klagt gegen die Grubenflutung

Info

Die RAG will das Sickerwasser in den Gruben auf 320 Meter unter Null ansteigen lassen, in dem sie die noch laufenden Pumpen im Schacht Duhamel bei Ensdorf und in der Grube Reden abstellt. Dadurch liefe das Wasser über Querverbindungen von Reden über die Gruben Göttelborn und Dilsburg ins Bergwerk Saar nach Ensdorf. Nach dreieinhalb Jahren sei die Flutung abgeschlossen. Danach will die RAG die Pumpen im Schacht Duhamel anwerfen, um das Wasser auf -320 Meter zu halten.

In der noch nicht beantragten Phase 2 will die RAG das Wasser auch in den Bergwerken Camphausen, Püttlingen und Luisenthal über Querverbindungen volllaufen lassen und das Grubenwasser bei 190 Metern über Null einfach nur noch in die Saar einleiten. Die Pumpen müssten nicht mehr laufen. Das betroffene Gebiet ist etwa 360 Quadratkilometern groß und reicht von Saarlouis bis Neunkirchen. Etwa 600 000 Menschen leben dort.