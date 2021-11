Schwerer Fall des berüchtigten Enkeltricks : Dreiste Betrugsmasche im Saarland: 83-Jähriger verliert fünfstelligen Betrag

Saarbrücken-Friedrichsthal In dem betrügerischen Telefonat bekam der 83-Jährige mitgeteilt, dass seine Enkelin aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles festgenommen worden sei und nur mit einer hohen Kaution freigelassen werden würde. Die Polizei im Saarland warnt vor der Masche.

Die wichtigsten Tipps gegen Enkeltrickbetrüger: Seien Sie misstrauisch, wenn sich ein Anrufer am Telefon nicht mit Namen meldet. Raten Sie nicht, wer anruft. Erfragen Sie bei dem Anrufer Dinge, die richtige Verwandte wissen. Informieren Sie Ihre Angehörigen oder nahestehende Personen über einen solchen Anruf. Die Polizei verlangt am Telefon nie die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen. Informieren Sie umgehend die Polizei!

Am Übergabeort traf das Opfer auf einen Mann zwischen 25 und 35 Jahren, der ihm ein Handy entgegenhielt. In einem erneuten Telefonat bestätigte der gleiche falsche Polizist wie ihm Gespräch zuvor, dass der 83-Jährige das Geld an den anwesenden Mann übergeben solle. Das Opfer aus Friedrichsthal übergab daraufhin einen fünfstelligen Betrag an die Kriminellen.