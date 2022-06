Täter auch im Besitz von Drogen : Exhibitionist klingelt in Völklingen bei Anwohnerin Sturm – und flieht vor Polizei mit Fahrrad

Exhibitionist klingelt in Völklingen bei Anwohnerin Sturm – und flieht vor Polizei mit Fahrrad

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Völklingen: Ein Exhibitionist klingelte dort bei einer Anwohnerin 20 Minuten lang an der Tür mit heruntergelassener Hose. Die Polizei fahndete nach ihm – und fand ihn masturbierend hinter einem Aldi-Markt. Und damit war der Einsatz noch nicht zu Ende.

Am Donnerstagmorgen schnappte die Polizei einen Exhibitionisten in Völklingen.

Wie die Polizei in Völklingen berichtet, wurde ihnen zunächst mitgeteilt, dass ein Mann zirka 20 Minuten an einem Haus in der Straße des 13. Januar geklingelt und den Eingangsbereich nach Aufforderung der Bewohnerin nicht verlassen habe.