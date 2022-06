Polizei sucht Zeugen : Unbekannter überfällt Frau bei Bischmisheim – Spaziergänger finden unter Schock stehende 49-Jährige

Bischmisheim Am vergangenen Sonntag wurde in der Nähe von Saarbrücken-Bischmisheim eine 49-Jährige hinterrücks von einem unbekannten Mann attackiert. Der Täter flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei des Saarlandes sucht Zeugen. Nachdem am vergangenen Sonntagabend (19.06.2022) bei einem Waldspaziergang in der Nähe von Bischmisheim eine 49-Jährige von einem Unbekannten körperlich attackiert und verletzt worden war, setzt die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Bisher bekannt ist, dass die Frau am Sonntagabend gegen 19 Uhr alleine zu Fuß auf einem Waldweg im Wogbachtal bei Saarbrücken-Bischmisheim unterwegs war, als sie von einem unbekannten Mann hinterrücks angegriffen und verletzt wurde. Er verwendete bei seiner Tat weder Werkzeuge noch Gegenstände. Der Angreifer flüchtete anschließend direkt von der Örtlichkeit.

Spaziergänger fanden die unter Schock stehende Frau und alarmierten die Polizei und den Krankenwagen. Dieser brachte sie mit leichten Prellungen und Schwellungen in ein Krankenhaus. Warum der Täter die Frau angegriffen hat, kann die Polizei bislang noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Nach Aussagen von Zeugen soll zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes eine Person mit einem Quad unterwegs gewesen sein. Diese Person könnte jetzt möglicherweise auch als Zeuge infrage kommen.

Wer sich am Sonntagabend im Wogbachtal aufgehalten und Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird nun gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die die Person, die mit dem Quad unterwegs war, gesehen haben, werden gebeten, sich zu melden.