Musik liegt in der Luft : Konzert: 30 Jahre Jazzchor 92 Hertz

Heusweiler Seit 30 Jahren steht er auf der Bühne, der Jazzchor 92 Hertz, und das wird gefeiert. Den Auftakt zur Jubiläums-Konzertsaison macht der Chor am Samstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, im Rathaussaal in Heusweiler.

„Geboren“ wurde der Chor einst als Projektchor in der Grundschule des Heusweiler Ortsteils Eiweiler, von wo die musikalische Reise startete, die auch Corona nicht beenden konnte: Trotz entsprechender Probleme wurde unter Leitung von Chorleiterin Carina Peitz intensiv für das Jubiläums-Konzert geprobt. Geboten werden am Samstag unter anderem Swing, Latin und Evergreens – manchmal auch als Solo, Trio oder mit Klavierbegleitung. Der nächste Auftritt ist ein Benefizkonzert am Sonntag, 26. Juni, 15.30 Uhr, im Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen.