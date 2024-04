Premiere in Saarbrücken Trio präsentiert eine tierisch gute Kinderoper in der Sparte 4

Die Saarbrücker Premiere am Samstag war nun eine in doppeltem Sinne, denn zum ersten Mal verortet das Saarländische Staatstheater eine Musiktheater-Produktion für junges Publikum in die Sparte 4. Der kleine Rahmen passt, handelt es sich doch um ein Drei-Personen-Mini-Öperchen für Kinder ab vier Jahren, bei dem die Kleinen oft direkt angesprochen werden. Die literarische Vorlage wurde von der Komponistin um zwei Personen erweitert: Die Sprechrolle des tierlieben Gärtners (Eva Kammigan) schafft eine charmante Rahmenhandlung; ihm gehört die Wiese, die vom Maulwurf (Mezzosopranistin Clara-Sophie Bertram) unterminiert wird. Zugleich verkörpert Kammigan als Erzähler die Außenwelt und verwandelt sich in alle Tiere, die der aufgebrachte Maulwurf der Tat verdächtigt.