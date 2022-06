Polizeiinspektion Völklingen berichtet : Einbruch in Lagerhalle und weitere Delikte

Völklingen/Püttlingen/Großrosseln Von diversen Delikten wie Einbrüchen, Sachbeschädigung und Trunkenheitsfahrten berichtet die Polizeiinspektion Völklingen. Bereits in der Nacht zum vorigen Donnerstag wurden aus einer Lagerhalle hinter dem Rofu-Kinderland in Völklingen-Fürstenhausen mehrere „rote Kennzeichen“ gestohlen.

Solche Nummernschilder mit roten Buchstaben und Zahlen werden oft an Händler vergeben; enthalten sie die Ziffern „06“, dann dürfen sie nur bei bestimmten Fahrten verwendet werden, etwa für Probe-, Überführungs-, Werkstatt- oder Testfahrten. Der oder die Täter hatten zunächst vergeblich versucht, das Türschloss am Eingang der Halle aufzubohren. Dann hebelten sie eine andere Tür teilweise aus der Verankerung, sodass sie doch in die Halle gelangten.

Ein stark betrunkener Mann mittleren Alters machte sich im Völklinger Stadtteil Lauterbach am Samstagmorgen des Hausfriedensbruchs schuldig. Gegen 6.15 Uhr stieg er in der Remsingerstraße über den Gartenzaun auf ein Grundstück, stolperte von Tür zu Tür, klopfte dagegen und drückte Klinken herunter. Dabei wurde er von einer am Haus angebrachten Videokamera gefilmt.

Diebe waren zwischen Freitag, 19.15 Uhr und Samstag10.30 Uhr, im Großrosseler Ortsteil Karlsbrunn unterwegs: Sie entwendeten drei Tischen einer Bierzeltgarnitur. Die Tische standen ungesichert auf einem Wiesenstück nahe der Kiosk-Hütte in der Schlossstraße.

Zwischen Mitternacht und 8 Uhr Samstagmorgen zerkratzte ein Unbekannter böswillig ein parkendes Fahrzeug in der Köllertalstraße in Püttlingen. Während einer Streife am Samstag kurz nach 18.30 Uhr fiel zwei Polizisten ein Auto auf, das an einer Tankstelle in der Völklinger Innenstadt stand. Es zeigte sich, dass der 29-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain stand.

Im Völklinger Stadtteil Lauterbach kam es in der Nacht zu Samstag in der Hauptstraße, Ecke Paulinusplatz, zu einer Fahrerflucht. Dabei wurden der Mast eines Verkehrsschildes und das Schild beschädigt. Am Mast fand die Polizei schwarzen Lackabrieb. Eine Anwohnerin erinnerte sich später, zwischen 3.15 und 3.45 Uhr einen Knall gehört zu haben, wobei nicht ganz klar ist, ob der Unfall die Ursache dafür war.