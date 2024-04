Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Quierschied verliert auch gegen Abstiegskandidat Dudenhofen

Die Spvgg Quierschied hat in der Fußball-Oberliga auch die letzte Chance zum Klassenerhalt liegen gelassen. An diesem Sonntagnachmittag verlor die Sportvereinigung gegen den seit sechs Spieltagen sieglosen FV Dudenhofen mit 0:2. Vor nur 120 Zuschauern gab es bereits in der 14. Minute den Rückstand. Nach einem langen Ball in den Quierschieder Strafraum staubte Julian Scharfenberger mit seinem sechsten Saisontor zum 0:1 ab. Es läuft bei den Quierschiedern einfach nichts zusammen.