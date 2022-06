Wenn das eigene Zuhause nicht mehr sicher ist : Häusliche Gewalt im Saarland steigt an – Corona-Effekt macht sich bemerkbar

In der Beratungsstelle in Saarbrücken haben 2021 insgesamt 775 Frauen und Männer Hilfe angeboten bekommen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Saarbrücken Die Fälle bei der Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt im Saarland sind gestiegen. Grund ist laut Leiterin Christine Theisen die Corona-Pandemie.

Ein erwachsener Sohn zieht während der Pandemie zu seinen Eltern zurück. Eigentlich um ihnen zu helfen. Doch er fängt an, sich Mutter und Vater gegenüber zunehmend aggressiv zu verhalten. Ein cholerischer Familienvater schmeißt während des Lockdowns Möbel durch die Wohnung, seine Frau und die beiden Kinder sind in Gefahr. Das sind nur zwei Fälle, die die Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt im Saarland vergangenes Jahr registriert hat. „In den ersten beiden Corona-Jahren kam es zu mehr Aggression und Gewalt. Der Leidensdruck, gerade in Familien, die in ihren Wohnungen festsaßen, ist gestiegen“, sagt Christine Theisen. Sie ist die Leiterin der Beratungsstelle. Träger ist der Sozialdienst katholischer Frauen mit Sitz in Saarbrücken. Zusammen mit ihrer Kollegin Corinna Rebmann ist sie Ansprechpartnerin für Betroffene im gesamten Saarland.

Die Beratungs- und Interventionsstelle in der Richard-Wagner-Straße gibt es seit 15 Jahren. Über 10 000 Opfern konnte laut Theisen seither geholfen werden. Allein im vergangenen Jahr waren es 775. Zwar ist die Zahl im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 mit 796 Fällen leicht gesunken. 2019 waren es aber noch rund 100 weniger. „Der Wunsch nach Hilfe war groß. Der Druck, der auf Betroffenen lastete, war noch größer. Der Alltag der Menschen hat sich durch Corona und die viele Zeit zu Hause verändert, es gab nicht genügend Ausweichmöglichkeiten“, erklärt Theisen. Nach wie vor werden überwiegend Frauen Opfer häuslicher Gewalt; 94 Prozent waren es im vergangenen Jahr.

Info Charity-Konzert: Lautstark gegen Gewalt an Frauen Der Sozialverband katholischer Frauen veranstaltet zusammen mit der Big Band der Polizei des Saarlandes das Charity-Konzert „Lautstark gegen Gewalt an Frauen“. Das Konzert findet am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr in der Aula der Universität des Saarlandes statt. Tickets und weiter Infos unter: www.skf-saarbruecken.de/lautstark/

Ob Frauen oder Männer, Corona machte es für alle auch schwieriger, Hilfe zu erhalten – oder diese gar anzunehmen. Laut Gewaltschutzgesetz ist es zwar möglich, dass der Täter zum Beispiel für zehn Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen werden kann. „Doch aus Mitleid, wo der Mann während der Kontaktbeschränkungen unterkommen soll, haben viele Frauen nicht von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die ihnen das Gesetz bietet“, erklärt Theisen. Unabhängig von der Pandemie gehen Betroffene aber sehr unterschiedlich mit der Situationen um. Manche wollen Rat, wie sie eine sofortige Trennung schaffen oder rechtlich gegen den Täter vorgehen können. Andere suchen die Schuld bei sich und nehmen den Angreifer in Schutz.

Christine Theisen ist Leiterin der Beratungs- und Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt im Saarland. Foto: Lea Kasseckert

Ein weiteres Problem während des Lockdowns: Psychologische Praxen oder andere Beratungsstellen wie die Lebenshilfe waren schwieriger zu erreichen. Die Anrufe bei der Beratungs- und Interventionsstelle in Saarbrücken häuften sich. „Wir konnten den Frauen eine Anlaufstelle bieten. Sie konnten uns am Telefon erzählen, was passiert ist. Das hat für viele die Situation schon erleichtert.“

Nicht leicht dagegen für die Beratungsstelle war, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei eingeschränkt war, sagt Theisen. „Wir konnten Corona geschuldet in keinen regelmäßigen Austausch mit den Beamten in den Dienststellen, dem Landespolizeipräsidium oder der Polizeihochschule treten, uns und unsere Beratungsmöglichkeiten vorstellen.“ Der Kontakt zwischen Polizei und Beratungsstelle ist deshalb wichtig, weil die Polizeibeamten Opfer häuslicher Gewalt direkt an die Beratungsstelle vermitteln, wenn dies von den betroffenen Frauen und Männern gewünscht wird. Erhält die Beratungsstelle die Kontaktdaten des Opfers durch die Polizei, setzten sich die Beraterinnen schnellstmöglich mit den Betroffenen in Verbindung. Auf diesem Weg wurden in 2021 zirka 75 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt übermittelt. Bei den übrigen 25 Prozent kamen die Opfer selbst auf die Beratungsstelle zu.

