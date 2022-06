Für ein Jahr in die Partnerstadt : Wer will junger Botschafter werden?

Saarbrücken Stadt Saarbrücken sucht eine Vertreterin oder einen Vertreter in der Partnerstadt Nantes.

Die Frist ist verlängert: Noch bis Freitag, 1. Juli, können sich Interessierte für die Stelle der jungen Botschafterin/des jungen Botschafters in Saarbrückens Partnerstadt Nantes bewerben. Auch Bewerberinnen und Bewerber für die Stelle der jungen Botschafterin/des jungen Botschafters aus Nantes in Saarbrücken werden gesucht.

Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, die Auslandserfahrung in der jeweiligen Partnerstadt sammeln und sich in Europa bürgerschaftlich engagieren möchten, können sich für die Stellen melden. Sie sind ab Donnerstag, 1. September, zu besetzen. Die jungen Botschafterinnen oder Botschafter vertreten für ein Jahr ihre Städte in der entsprechenden Partnerstadt. Zu ihren Aufgaben gehört es, kulturelle Projekte und Begegnungen zwischen den Menschen aus Nantes und Saarbrücken zu entwickeln. Insbesondere junge Leute stehen dabei im Mittelpunkt. Zudem repräsentieren die Botschafterinnen oder Botschafter ihre Herkunftsstädte bei kulturellen Veranstaltungen in der Partnerstadt. Sie stehen in direktem Kontakt zu Jugendlichen, Vereinen und Organisationen der Jugend- und Europa-Arbeit und können sich so während ihres Auslandsjahres auch beruflich orientieren.