Corona-Regeln : Bund und Länder für einheitliche Notbremse – Saarland-Modell wackelt

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) verweist auf die unterschiedliche Situation in den Ländern. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Kampf gegen Corona sollen künftig bundesweit feste Regeln gelten. Saar-Regierungschef Hans pocht aber auf „Spielräume“. Kritik kommt aus den Kreisen.

Bund und Länder streben nun doch einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen an – was Auswirkungen auf das Saarland haben könnte. Künftig soll es bundesweit feste Regeln für den Fall geben, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt. Zuvor war die für Montag geplante Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten abgesagt worden. Stattdessen soll im Eilverfahren kommende Woche das Bundesinfektionsschutzgesetz im Kabinett angepasst werden.