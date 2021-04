Trotz steigender Infektionszahlen im Regionalverband : Corona-Testangebot für Kinder verkleinert

Regionalverband Trotz steigender Infektionszahlen besonders bei Kindern können diese im Regionalverband nur wenige Teststationen nutzen.

Ein Großteil der Corona-Teststationen im Saarland testet keine Kinder unter sechs Jahren mehr. Das gilt, obwohl sich Kinder in Kitas kaum schützen können und häufig einem erhöhtem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Aufgrund dessen steigen die Infektionszahlen unter Kindern derzeit rasant an, und die jüngste Altersgruppe macht den größten Anteil an Neuinfektionen aus. Da in Kitas keine Testpflicht gilt, bieten sie auch keine regelmäßigen Untersuchungen an.