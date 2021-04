Pandemie-Entwicklung : 92 neue Corona-Infektionen im Regionalverband

Regionalverband 92 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) Saarbrücken am Freitag, 9. April, bis 16 Uhr.

28 Personen durften am Freitag ihre Qurantäne beenden. Daher galten am Freitagabend 752 Menschen im RV als coronainfiziert, 411 in Saarbrücken, 113 in Völklingen, jeweils 46 in Friedrichsthal und Heusweiler, 33 in Riegelsberg, 25 in Quierschied, jeweils 21 in Sulzbach und Püttlingen, 19 in Kleinblittersdorf und 17 in Großrosseln.