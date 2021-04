Kostenlose Corona-Schnelltests : Diese Unternehmen planen kostenlose Bürgertestzentren im Saarland

Ab kommender Woche sollen sich die Saarländer auch vor den Möbel Martin-Geschäften in Saarbrücken und Ensdorf kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Foto: BeckerBredel

Update Saarbrücken Neben den Schnelltestzentren vom Land und den Kommunen bieten auch Privatunternehmen wie Globus und die Drogeriekette dm von sich aus kostenlose Schnelltests an. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Immer mehr Privatunternehmen im Saarland wollen von sich aus kostenlose Corona-Schnelltests für die Öffentlichkeit anbieten und so eine zusätzliche Alternative zu den kommunalen und landeseigenen Testzentren bieten. So bietet beispielsweise die Dorgeriemarktkette dm in Saarbrücken, Ottweiler und Tholey jeweils ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum an. In Homburg-Einöd können sich Bürgerinnen und Bürger seit kurzem zusätzlich im dortigen Globus-Markt testen lassen. Nun sollen weitere Testangebote im Land dazukommen.

Möbelriese plant eigene Bürgertestzentren

So will beispielsweise der Möbelhändler „Möbel Martin“ ab kommenden Mittwoch, 14. April, vor fast allen seinen Einrichtungshäusern im Saarland und in Rheinland-Pfalz sogenannte Bürgertestzentren einrichten. An diesen können sich Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Anmeldung unter www.coronatest-eu.com kostenlos auf das Coronavirus mittels Antigen-Schnelltest testen lassen. Im Saarland wäre dies an den Standorten in Saarbrücken (An der Römerbrücke 8) und in Ensdorf (Provinzialstraße 300) der Fall. Vor den Standorten in Neunkirchen und im rheinland-pfälzischen Meisenheim werden dagegen keine Schnelltests angeboten werden, wie das Möbel-Unternehmen betont.

Die Testzentren sind demnach überwiegend in Form eines Drive-In konzipiert. Zusätzlich sollen an den Standorten Saarbrücken und Mainz aber auch Testmöglichkeiten für Fußgänger eingerichtet werden. Die Bürgertestzentren werden montags bis samstags jeweils von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet sein und von einem erfahrenen Dienstleister betrieben, wie es weiter heißt. Da die Tests jedoch keine hundertprozentige Sicherheit liefern könnten, „bleiben die bestehenden Hygienekonzepte selbstverständlich in Kraft“, wie es heißt.

Derzeit sei der Zutritt zu den Möbel Martin-Geschäften im Saarland auch nicht an die Tests gebunden wie ein Unternehmenssprecher auf SZ-Anfrage versichert. Für den Fall, dass die Inzidenzzahl im Land jedoch wieder deutlich über 100 steigt – und laut Saarland-Modell dann alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, nur noch mit negativen Schnelltest betreten werden dürfen – sei man entsprechend „gewappnet“, erklärt der Sprecher. In erster Linie gehe es jedoch zunächst darum, genügend Anlaufstellen zum Testen im Saarland zu schaffen.

Weniger Umstände, mehr Testwillige

Im Landkreis Merzig-Wadern bietet bereits ab Samstag, 10. April, eines der ersten Fitnessstudios kostenlose Bürgertests an. Wie der Geschäftsführer des Fitness-Treff Orscholz, Thorsten Weidmann, im SZ-Gespräch erklärt, werden diese während der regulären Öffnungszeiten des Studios von geschulten Mitarbeitern durchgeführt. Aus diesem Grund wolle man zunächst auch nur mit bis zu 60 Schnelltests pro Tag anfangen. „Wenn das gut klappt, können das natürlich auch mehr werden“, sagt Weidmann.

Je weniger Umstände der Corona-Schnelltest für die Menschen bedeutet, desto mehr würden ihn auch machen, ist der Geschäftsführer überzeugt. Daher sei es wichtig, dass auch viele Unternehmen Testangebote für die Öffentlichkeit schaffen, umso auch die Öffnungsstrategie des Landes im Zuge des Saarland-Modells zu unterstützen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Testtermine entweder unter der Telefonnummer (06865) 911 33 9 oder per E-Mail an info@fitness-treff-orscholz.de vereinbaren.

Unternehmen und Stadt betreiben gemeinsames Testzentrum